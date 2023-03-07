التوأم "أولغا وداريا" تُعرِّفان البولنديين بالسعودية: هنا مملكة الإنسانية وعلاقات قوية

ووفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاء العام البولندية، فإن قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغت في عام 2006م نحو 291.9 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 46% مقارنة بالعام السابق له، إضافة إلى العلاقة الوطيدة في قطاع التعليم؛ إذ هناك تبادُل للبعثات والمنح الدراسية، ويوجد في بولندا 41 طالبًا وطالبة لدراسة الطب والهندسة.