تدشين 12 مشروعًا لتوفير مياه الشرب بمنظومات الطاقة الشمسية في 3 محافظات يمنية

وبيّن أن للبرنامج إسهامات فاعلة في توفير الوصول الأمن للمياه النظيفة وذلك عبر شراكات فاعلة، للمساهمة في تحسين جودة الحياة من خلال توفير مياه الشرب باستخدام الطاقة النظيفة، والحد من معاناة الأهالي في صعوبة توفير المياه وتوفير تكاليف الوقود والتكاليف التشغيلية والاقتصادية على المستفيدين، كما أسهمت المشاريع المدشنة في إحداث نقلة نوعية في رفع الكفاءة التشغيلية لمنظومات مياه الشرب، وتحسين جودة الحياة في هذه المحافظات.