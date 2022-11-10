"الموانئ" تحقق ارتفاعًا في أعداد الحاويات المناولة بـ 15.33% خلال أكتوبر 2022م

وشهدت الموانئ السعودية ارتفاعًا في أحجام البضائع المناولة بنسبة 3.34% مسجلة 26,722,044 طنًا مقارنة بـ 25,858,562 طنًا في شهر أكتوبر من عام 2021م، حيث ناولت الموانئ السعودية 938,390 طن بضائع عامة، بزيادة 85.51% عن الفترة المماثلة من العام السابق التي سجلت 505,855 طنًا، كما شهدت البضائع السائبة الصلبة زيادة نسبتها 20.89% لتصل إلى 4,942,911 طنًا مقارنة بشهر أكتوبر لعام 2021م الذي سجل 4,088,668 طنًا، فيما انخفضت أحجام البضائع السائبة السائلة بنسبة 6.81% مسجلة 13,638,345 طنًا مقارنة بـ 14,634,481 طنًا في شهر أكتوبر لعام 2021م.