"صيف أبها" يستقبل زواره بالفن والمتعة والمغامرات

ويحفل صيف أبها بالعديد من الفعاليات والخيارات والتجارب السياحية الممتعة، وعلى رأسها مهرجان صيف أبها الذي انطلق في الثامن والعشرين من يوليو الماضي، ويستمر حتى 24 من سبتمبر المقبل، تحت شعار "فوق الجبال"، ومقدمًا لزواره تجربة فريدة من المتعة والفن والخيال والمغامرة، من خلال مناطقه المختلفة، مثل "القرية السحرية" بخباياها وأجوائها الضبابية، و"المسرح الأزرق" بعروضه الموسيقية الطربية، وفنونه الشعبية والفلكلورية المميزة، ومنطقة "ميفانا" التي تقدم أشهى المأكولات والنكهات المحلية والعالمية التي يقدّمها طهاة سعوديون من عسير، ومن مناطق المملكة الأخرى، وأيضًا من دول مختلفة بالعالم، جاءوا ليستعرضوا إبداعاتهم في سما أبها الساحرة، إلى جانب "منطقة الكرنفال والمغامرات"، ذات الآفاق الابتكارية والتقليدية المتنوعة، و"منطقة الأطفال" التي تتيح لهم قضاء أوقات ممتعة بين اللعب والتعلم والترفيه، ومناطق التسوق والبيع بالتجزئة، لمنتجات المنطقة وصناعاتها المختلفة التي اشتهرت بها.