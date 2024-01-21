الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 36 موقعًا حول المملكة

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم، اليوم، بتقديم خدماتها للرجال في متوسطة كبد بمحافظة عيون الجواء لمدة يومين، ويوم الإثنين تقدم الخدمة للنساء في مجمع القويع التعليمي للبنات بمدينة بريدة، وفي المتوسطة الخامسة للبنات بمحافظة البدائع، ويوم الثلاثاء في مجمع الأمير سلطان للبنات بمدينة بريدة لمدة يوم لكل موقع، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في متوسطة وثانوية الطراق والمخرم بمحافظة عيون الجواء لمدة يومين، وللنساء في الثانوية الأولى للبنات بمحافظة البدائع، وفي مجمع حويلان التعليمي للبنات بمدينة بريدة لمدة يوم واحد لكل منهما.