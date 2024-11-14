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نصائح ذهبية لمرضى السكري عند القيادة.. "سلامتك": أوقف المحرك في 5 حالات
"عند الشعور بهذه الحالات لا تواصل السـير قبل تناول شـراب يحتوي على السكر"
دعت منصة التواصل والتوعية للجنة الوزارية للسلامة المرورية "سلامتك"، مرضى السكري، إلى الالتزام بمجموعة النصائح لتجنب إصابتهم بأعراض صحية تؤثر على سلامتهم أثناء القيادة.
وأكدت "سلامتك"، عبر إنفوجراف معلوماتي على منصة "إكس"، أنه لقيادة آمنة لمرضى السكري يجب قياس مستوى السكر قبل القيادة، وإيقاف المحرك عند الشعور بـ"خفقان القلب، والتعب، والارتعاش، وزيادة التعرق، والجوع".
وأضافت: "عند الشعور بهذه الحالات لا تواصل السير قبل تناول شراب يحتوي على السكر كالعصير أو مكعبات السكر أو قطعة حلوى تحتوي على 15 جرامًا من الكربوهيدرات".