نصائح ذهبية لمرضى السكري عند القيادة.. "سلامتك": أوقف المحرك في 5 حالات

وأكدت "سلامتك"، عبر إنفوجراف معلوماتي على منصة "إكس"، أنه لقيادة آمنة لمرضى السكري يجب قياس مستوى السكر قبل القيادة، وإيقاف المحرك عند الشعور بـ"خفقان القلب، والتعب، والارتعاش، وزيادة التعرق، والجوع".