بمشاركة 150 من صُنّاع القرار والقيادات المحلية والدولية.. افتتاح مؤتمر "الشراكات المستدامة"

وأكد في كلمته الافتتاحية أن قطاع التعليم والبحث والابتكار يحظى بدعم سخي من القيادة لتطوير منظومة التعليم، مشيرًا إلى دور الجامعات الفاعل للإسهام في تحقيق مستهدفات البحث والابتكار في المملكة، لما تمثله من قاعدة قوية تدعم منظومة البحث والابتكار، حيث تحتضن المملكة 29 جامعة حكومية، و38 جامعة وكلية أهلية، وأكثر من 290 مركزًا وكرسيًا بحثيًا متخصصًا، و7 أودية تقنية، وأكثر من 41 ألف باحث نشط.