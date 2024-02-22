"اليوسف": يوم التأسيس فرصة لاستلهام روايات الكفاح والتضحية والنجاح

وقال اليوسف: ذكرى يوم التأسيس مناسبة سعيدة على قلوبنا، منها نستذكر تاريخًا مجيدًا لدولة قامت على التوحيد والعدل، انبرى لها الإمام المؤسس ورجاله من أهل الدرعية ليضعوا اللبنة الأولى لتأسيس دولة أصبحت اليوم إحدى أهم دول العالم تأثيرًا سياسيًا واقتصاديًا وأكثرها تنميةً وعمرانًا.