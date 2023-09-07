142 من نخبة السائقين يتنافسون على صعود هضبة بطولة السعودية 2023

وفي ترتيب الفئات، تصدّر عبدالعزيز ماجد الفضيلي ترتيب فئة G1، تلاه سلطان سعيد أبو ناب، والوليد زكي محمود، أما فئة G2 فجاء علي محمد الخضير في المركز الأول أمام هشام بديع البديع وسلطان جلال الدين حمدي، وفي فئة G3 تصدر مبارك على الزبيدي ترتيب الفئة، أمام عبدالعزيز الرميح ونواف بندر باوزير، وفي منافسات فئة G4 جاء ربيع مؤيد الأعور المركز الأول، تلاه سلطان ثامر كايلو ومحمد الشريان، وتصدر جان لحود ترتيب فئة G5 أمام أحمد جمال عبدالهادي وفيصل سفيان القباني، كما يتصدر فادي يوسف حماده ترتيب فئة G6 وتلاه زكريا سلوان وسعيد زكي الموري.