142 من نخبة السائقين يتنافسون على صعود هضبة بطولة السعودية 2023

تستضيف محافظة الطائف غداً الجمعة، الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات بطولة صعود الهضبة ضمن بطولة السعودية 2023، خلال الفترة من 8 إلى 9 سبتمبر الجاري، بتنظيم وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع وزارة الرياضة ومحافظة الطائف.
وشهدت الفترة الماضية استعدادات مكثفة لضمان استمرار وتيرة الأعمال التحضيرية بأعلى المستويات، وبما يواكب المكانة الكبيرة التي تحظى بها بطولة السعودية 2023، كأحد أهم المحطات على خارطة رياضة المحركات السعودية، وخير إعداد واحتكاك للمشاركين في جميع الفئات.
وتقام المنافسات في منطقة عقبة المحمدية في الشفا بمحافظة الطائف للمرة الأولى، وذلك بمشاركة 142 متسابقاً من نخبة السائقين في المملكة والمنطقة منهم 8 متسابقات، حيث يتنافسون على مسار يبلغ طوله 4.2 كم ويتضمن نحو 30 منعطفاً بين البداية والنهاية.
وتحدد نتائج هذه الجولة بطل الموسم في كل فئة، إلى جانب بطل الموسم للبطولة ككل، حيث كثّف المتسابقون من وتيرة استعداداتهم لخوض الجولة الختامية للبطولة، لاسيما مع إقامتها في محافظة الطائف للمرة الأولى وعلى مسار أطول من الجولتين السابقتين، والذي يتضمن مناطق تتزايد فيها سرعات السيارة عن الجولات السابقة.
وقبيل انطلاق الجولة الأخيرة، يواصل جان لحود تصدّر الترتيب العام للبطولة برصيد 43 نقطة، أمام فادي حمادة في المركز الثاني برصيد 40 نقطة، تلاه في المركز الثالث ربيع مؤيد الأعور برصيد 28 نقطة.
وفي ترتيب الفئات، تصدّر عبدالعزيز ماجد الفضيلي ترتيب فئة G1، تلاه سلطان سعيد أبو ناب، والوليد زكي محمود، أما فئة G2 فجاء علي محمد الخضير في المركز الأول أمام هشام بديع البديع وسلطان جلال الدين حمدي، وفي فئة G3 تصدر مبارك على الزبيدي ترتيب الفئة، أمام عبدالعزيز الرميح ونواف بندر باوزير، وفي منافسات فئة G4 جاء ربيع مؤيد الأعور المركز الأول، تلاه سلطان ثامر كايلو ومحمد الشريان، وتصدر جان لحود ترتيب فئة G5 أمام أحمد جمال عبدالهادي وفيصل سفيان القباني، كما يتصدر فادي يوسف حماده ترتيب فئة G6 وتلاه زكريا سلوان وسعيد زكي الموري.
يذكر أن الفائزين يحصلون على جوائز أكبر وحوافز مالية وعينية قيّمة هذا العام، حيث يحصل صاحب المركز الأول على سيارة GR 86 MT، إلى جانب جوائز مالية بإجمالي 50 ألف ريال سعودي مقسمة على الأوائل من كل فئة.