مفتي المملكة يباشر عمله بالطائف ويستقبل المراجعين والمستفتين

باشر سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، وأعضاء اللجنة الدائمة للفتوى، عملهم اليوم بمقر الرئاسة العامة البحوث العلمية والإفتاء بمحافظة الطائف، وكان في استقبال سماحته النائب للشؤون التنفيذية فهد بن عبدالعزيز العواد ومديرو العموم في الرئاسة.