مفتي المملكة يباشر عمله بالطائف ويستقبل المراجعين والمستفتين

باشر سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، وأعضاء اللجنة الدائمة للفتوى، عملهم اليوم بمقر الرئاسة العامة البحوث العلمية والإفتاء بمحافظة الطائف، وكان في استقبال سماحته النائب للشؤون التنفيذية فهد بن عبدالعزيز العواد ومديرو العموم في الرئاسة.
إلى ذلك؛ يستقبل سماحته وأعضاء اللجنة، المستفتين والمراجعين بمكاتبهم في مقر ديوان الرئاسة بالطائف أو من خلال هواتفهم المباشرة أو عن طريق الإنترنت والاتصال بسنترال الرئاسة بمحافظة الطائف (0127328888).