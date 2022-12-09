في معرض جدة للكتاب.. كيف أثّرت أساطير الشرق الأوسط في الفانتازيا العالمية؟

وتطرق المشاركون إلى أسباب انتشار المانجا، مشيرين إلى أنها ليست مصادفة، وليست فنًا حديثًا؛ بل ظهرت منذ القرن الثاني عشر، كما أن المانجا تتعامل مع مجالات مختلفة؛ من رومانسية، وأبطال خارقين، وتنوع بالنشر، مما يوجد قاعدة كبيرة من القرّاء، كل حسب ذوقه واهتمامه، لهذا حظيت بانتشارٍ كبير؛ لأنها تحمل رسالة أخلاقية، وهذا ما ساعدها على الانتشار حتى في البلاد العربية.