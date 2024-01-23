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أطول وأقصر ومعتدل.. المسند يوضح "التباين الزمني بين الفجر والشروق في الرياض"

أشار إلى أن الفاصل يكون أطول في شهر يونيو ويصل إلى ساعة و31 دقيقة أول الصيف
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية عبدالله المسند
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية عبدالله المسند

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن الفترة الزمنية الفاصلة بين الفجر وشروق الشمس تختلف من فصل لآخر؛ مشيرًا إلى تباين الوقت بين الفجر والشروق عبر الفصول في الرياض.

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الفرق بين الفجر والشروق يكون أطول ما يكون بالرياض في شهر يونيو؛ حيث يصل إلى ساعة و31 دقيقة أول الصيف.

وأضاف: "بُعَيد منتصف سبتمبر -أول الخريف- يكون الفرق أقصر بين الفجر والشروق، ويبلغ ساعة و16 دقيقة؛ بينما في ديسمبر -أول الشتاء- تعتدل الفترة الفاصلة لتصبح ساعة و23 دقيقة.

نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية
عبدالله المسند

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