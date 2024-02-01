أنحف وأخف هاتف قابل للطي بسمك 9.9 ملم وبطارية قدرة 5,000 مللي أمبير ساعة و5 كاميرات

"ينتابنا شعور بالحماس إزاء الإعلان عن هاتف HONOR Magic V2 للمستخدمين في المملكة العربية السعودية، ونرى أنه سيحقق نجاحًا كبيرًا وسيتجاوز توقعات المستخدمين في المنطقة بصفة عامة، وفي أوساط المستخدمين الحاليين للأجهزة القابلة للطي بصفة خاصة"، هذا ما صرح تحدث السيد جيري، مدير شركة HONOR في المملكة العربية السعودية، وأضاف قائلاً، "من خلال التصميم المطوي الذي يشبه شكل ومظهر الهواتف الذكية التقليدية من الخارج، يُعد هاتف HONOR Magic V2 دلالة على التزامنا بجعل الأجهزة القابلة للطي أكثر عملية وسهولة من حيث الاستخدام. وهو بحق تحفة فنية فريدة تجمع بكل سلاسة أفضل ما في عالم الأجهزة الذكية في جهاز واحد يمكنك وضعه في جيبك".