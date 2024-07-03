"مسرحي": وصلنا لإنجاز أكثر من 95% في جميع مرافق المطار الجديد بجازان

ويعد مطار الملك عبدالله الدولي الجديد -الذي يقع على مساحة 50.134.155 مترًا مربعًا وبالقرب من مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومصفاة أرامكو- أحد أهم الروافدِ التي تسهم بدفع عجلة التنمية الاقتصادية والسياحية لمنطقة جازان، حيث تصل الطاقةُ الاستيعابيةُ للمطار إلى 6.3 مليون مسافر سنويًا، كمرحلة أولى، ويتكوَّن من 39 مبنى قابلًا للتوسِّع مستقبلًا، في حين تبلغُ الطاقةُ الاستيعابيةُ للمطار الحالي 900 ألف مسافر سنويًا.