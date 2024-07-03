"مسرحي": وصلنا لإنجاز أكثر من 95% في جميع مرافق المطار الجديد بجازان
أكد الرئيس التنفيذي لشركة تجمع المطارات الثاني المهندس علي مسرحي عن الانتهاء من الجزء الصعب من أعمال مشروع مطار الملك عبدالله الدولي الجديد بجازان والجاري تنفيذه حاليا على مساحة 50.134.155 مترًا، كاشفًا في هذا الصدد عن إنجاز 65%.
وكشف م. "مسرحي" لبرنامج المشروع على القناة السعودية، عن حجم إنجاز مشروع المطار الجديد بجازان، وقال: "إنشائيًا جميع مرافق المطار وصلنا إلى أكثر من 95%، والنسب الإجمالية لكامل المطار وصلنا إلى 65% نسب الإنجاز.
وأشار إلى لتحقيق 4 ملايين و500 ألف ساعة عمل دون أي إصابة، مما يؤكد اهتمام الشركة بالسلامة العامة، واصفًا ذلك بالنجاح الكبير.
ويعد مطار الملك عبدالله الدولي الجديد -الذي يقع على مساحة 50.134.155 مترًا مربعًا وبالقرب من مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومصفاة أرامكو- أحد أهم الروافدِ التي تسهم بدفع عجلة التنمية الاقتصادية والسياحية لمنطقة جازان، حيث تصل الطاقةُ الاستيعابيةُ للمطار إلى 6.3 مليون مسافر سنويًا، كمرحلة أولى، ويتكوَّن من 39 مبنى قابلًا للتوسِّع مستقبلًا، في حين تبلغُ الطاقةُ الاستيعابيةُ للمطار الحالي 900 ألف مسافر سنويًا.