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وزير الخارجية يبحث مع مفوض "الأونروا" سبل تخفيف آثار الأزمة بفلسطين
جدّد موقف المملكة الداعي لاضطلاع كافة المانحين للوكالة بدورهم
استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، والوفد المرافق له.
وشهد الاستقبال استعراض التعاون بين المملكة ووكالة "الأونروا" وسبل تعزيزه، وجدد الوزير التأكيد على موقف المملكة الداعم للوكالة، والداعي إلى اضطلاع كافة المانحين لوكالة الاونروا بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه الفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة.
وحضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.