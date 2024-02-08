وزير الخارجية يبحث مع مفوض "الأونروا" سبل تخفيف آثار الأزمة بفلسطين

وشهد الاستقبال استعراض التعاون بين المملكة ووكالة "الأونروا" وسبل تعزيزه، وجدد الوزير التأكيد على موقف المملكة الداعم للوكالة، والداعي إلى اضطلاع كافة المانحين لوكالة الاونروا بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه الفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة.