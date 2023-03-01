"بُقنه": "عام الشعر العربي" مبادرة إبداعية تساهم في الترويج لثقافة المملكة

يذكر أن عام الشعر العربي يأتي انطلاقًا من تعزيز امتداد المملكة الحضاري لجذوره في الجزيرة العربية، والتي مثلت موطنًا للشعر والشعراء، ومصدرًا لروائع أدبية ذات موقع راسخ في الحضارة، وهو ما يدفع وزارةَ الثقافة إلى تحفيز الحالة الشعرية العربية، والاحتفاء بمبدعيها السابقين والمعاصرين؛ من خلال مبادرات وأنشطة وفعاليات تنظّمها على مدار العام.