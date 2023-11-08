الهيئة الملكية لـ"سبق": تخفيضات لذوي الإعاقة ومستفيدي الضمان في تذاكر إركاب حافلات مكة

أكدت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لـ"سبق" أنه سيتم تفعيل وتطبيق تخفيضات في أسعار تذاكر الإركاب في "حافلات مكة" لذوي الإعاقة ومستفيدي الضمان الاجتماعي لاحقًا؛ وذلك لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مشروع حافلات مكة، الذي يعد أول مشروع نقل عام في السعودية، محققًا نجاحًا باهرًا في مرحلته التجريبية التي سبقت مرحلته الفعلية التي بدأ العمل بها مطلع شهر نوفمبر الجاري.
وبلغ سعر التذكرة الواحدة أربعة ريالات، فيما حددت الهيئة صلاحية الرحلة الواحدة بيومين بعد الشراء، و90 دقيقة صلاحيتها عند الاستخدام. لافتة إلى أنه توجد أنواع مختلفة للتذاكر، هي: يومية وأسبوعية وشهرية، وتذكرة سنوية.
وعن أماكن بيع التذاكر كشفت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أنه توجد مكائن لبيع التذاكر في بعض محطات التوقف، كما يوجد بائعو تذاكر بالزي الرسمي لمشروع حافلات مكة، وأيضًا البيع من خلال التطبيق والموقع.
ويعد مشروع حافلات مكة جزءًا من خطة استراتيجية، تهدف للارتقاء بخدمات النقل العام داخل مكة المكرمة تحت إشراف الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتساهم في المحافظة على سلامة المستفيدين، وسهولة وسرعة تنقلهم في أرجاء العاصمة المقدسة، علاوة على تخفيف وطأة الازدحام المروري والانبعاثات الكربونية الضارة.