الهيئة الملكية لـ"سبق": تخفيضات لذوي الإعاقة ومستفيدي الضمان في تذاكر إركاب حافلات مكة

أكدت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لـ"سبق" أنه سيتم تفعيل وتطبيق تخفيضات في أسعار تذاكر الإركاب في "حافلات مكة" لذوي الإعاقة ومستفيدي الضمان الاجتماعي لاحقًا؛ وذلك لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مشروع حافلات مكة، الذي يعد أول مشروع نقل عام في السعودية، محققًا نجاحًا باهرًا في مرحلته التجريبية التي سبقت مرحلته الفعلية التي بدأ العمل بها مطلع شهر نوفمبر الجاري.