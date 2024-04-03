لمواكبة زيادة القاصدين والمعتمرين.. رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين تفعّل "الحقائب الرقمية"

فعَّلت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ برنامج "الحقائب الرقمية"، في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك؛ وفق خطتها التنفيذية؛ ليتواكب مع تزايد أعداد القاصدين والمعتمرين للحرمين الشريفين في العشر الأواخر، ويثري تجربتهم الدينية، ويصل برسالة الحرمين الوسطية إلى العالمية؛ لإفادة أكبر عدد من المسلمين، وتوضيح صورة الإسلام الحق، المبني على السماحة والاعتدال، والرحمة والمحبة، ونشر الخير والسلام.