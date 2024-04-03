لمواكبة زيادة القاصدين والمعتمرين.. رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين تفعّل "الحقائب الرقمية"

فعَّلت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ برنامج "الحقائب الرقمية"، في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك؛ وفق خطتها التنفيذية؛ ليتواكب مع تزايد أعداد القاصدين والمعتمرين للحرمين الشريفين في العشر الأواخر، ويثري تجربتهم الدينية، ويصل برسالة الحرمين الوسطية إلى العالمية؛ لإفادة أكبر عدد من المسلمين، وتوضيح صورة الإسلام الحق، المبني على السماحة والاعتدال، والرحمة والمحبة، ونشر الخير والسلام.
ويعد برنامج "الحقائب الرقمية" مميزاً؛ إذ تتضمن "الحقيبة الرقمية" كتيبات لسماحة الشيخ العلامة: عبدالعزيز بن باز، والشيخ العلامة: محمد بن صالح العثيمين علاوة لمضمون كتيبات "الحقائب الرقمية"؛ الداعي إلى: نشر الإسلام والعقيدة الصحيحة، والوسطية والاعتدال، والوعي الديني، وتسليط الضوء على الجوانب المهمة في حياة المسلم.
وامتاز برنامج "الحقائب الرقمية" بمرونة تحميلها عن طريق مسح باركود الكتيب المراد؛ الذي يمكِّن القاصد والمعتمر والزائر من خلاله تصفح محتوى الكتيب كاملاً، بأسلوب عصري سلس، ويثري تجربته الدينية، كما يمكِّنه من تداوله ونشره؛ تعميماً للفائدة.
وأطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ جملة من المناشط والبرامج الدينية النوعية، وسلسلة من العطاءات والإهداءات، خلال شهر رمضان المبارك، وبلغت البرامج ذروتها في العشر الأواخر من الشهر الفضيل؛ تزامناً مع توافد الأعداد المليونية من المعتمرين والزائرين للحرمين الشريفين؛ ليقضوا الأيام المعدودات في رحابهما، وتلمُّس نفحات ورحمات الشهر الكريم، وتحري ليلة القدر.
يذكر أن رئاسة الشؤون الدينية تعزز منظومة خدماتها الدينية؛ باستثمار التقانة والرقمنة والإعلام الحديث والذكاء الاصطناعي، والحوكمة والعمل المؤسسي الرقمي؛ مواكبةً لرؤية المملكة 2030، ولتيسير انتفاع القاصدين والزائرين والمعتمرين من المنظومة الدينية، ونشر رسالة الحرمين الوسطية عالمياً؛ كما هي تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- من استحداث جهاز رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.