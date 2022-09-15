تسجيل 740 مخالفة ضد مخالفي لوائح "الغطاء النباتي" في مختلف المناطق

ورصدت الدوريات التابعة للمركز والمختصة بحماية ومراقبة الأشجار والشجيرات والنباتات، والرعي في المناطق المحمية، ورمي النفايات في غير أماكنها، وإشعال النار في الأماكن غير المخصصة لإشعال النار، والتخييم في غير الأماكن المصرح بها.