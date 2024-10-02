مجموعة السليمان تعلن عن انضمام شركات جديدة لبرنامج رواد الاستدامة

وتتضمن رؤية المملكة 2030 أجندة طموحة في مجال الاستدامة تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وضمان حماية الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة، وتركز الرؤية على تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتبنّي ممارسات تجارية مستدامة باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، ويتماشى برنامج رواد الاستدامة مع هذه الأهداف، حيث يسهم في دعم الشركات داخل المملكة لتحقيق تقدم بيئي واجتماعي واقتصادي ملحوظ، ومن خلال هذه الجهود الجماعية، تمضي المملكة قدمًا نحو مستقبل مستدام يجمع بين الابتكار والنمو الاقتصادي.