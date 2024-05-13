"السديس": "لا حج بلا تصريح" جاءت وفق مقتضى النصوص الشرعية والمقاصد المرعية

وبيّن أن الحملة المباركة أتت من أجل سلامة وراحة ضيوف الرحمن، وعلى الجميع دعمها، والتعاون مع الجهات المنفذة لها، فما طاعة ولي الأمر -حفظه الله- إلا واجبة كما قال سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ}. وكان سمو نائب أمير منطقة مكة؛ قد أطلق اليوم ⁩حملة ⁧‫الحج عبادة وسلوك حضاري⁩ في موسمها السادس عشر تحت شعار⁧‫ حج بلا تصريح⁩"؛ بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي ومسؤولي الجهات المعنية.