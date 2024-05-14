"حسام بن سعود" يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 18 من طلاب وطالبات جامعة الباحة

وشاهد والحضور عرضًا مرئيًا عن نتائج الخريجين، بواقع (3483) خريجًا وخريجة، في عدد من التخصصات الطبية، والعلمية، والهندسية، والإدارية، والتربوية؛ منهم (44) من حملة الماجستير، و(3368) لحملة البكالوريوس، و(71) لحملة الدبلوم المتوسط، يضاف إليهم (40) خريجًا وخريجة لطلبة المنح من (10) دول عربية وإسلامية وصديقة، ثم أدى خريجو كلية الطب قسم الكلية الذي ألقاه عليهم عميد الكلية الدكتور أحمد بن حسن الغامدي.