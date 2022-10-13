فيصل بن فرحان يستقبل وزير خارجية نيجيريا ويعقدان اجتماع لجنة التشاور السياسي

وعقد وزير الخارجية ووزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية اجتماع لجنة التشاور السياسي السعودي النيجيري، تطرَّقا خلاله إلى أوجه تكثيف التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، بما في ذلك التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف في القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى بحث آليات دفع العلاقات المشتركة نحو آفاق أرحب بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين بمزيدٍ من التقدم والازدهار.