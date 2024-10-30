لاستعراض التطوير المستمر.. إقامة ملتقى المنصة الجيومكانية الوطنية 2024

وأشار إلى أنّ الدور الريادي الذي وصلت له الجيومكانية على المستويين الإقليمي والعالمي، هيّأ المملكة لتتبوّأ بفضل الله مكانةً رفيعة في المعلومات الجيومكانية وتصبح في مقدمة نظيراتها من الدول المتقدمة في المجال الجيومكاني؛ الأمر الذي هيّأها لتحظى بموافقة لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية العالمية على استضافة المملكة لمركز الأمم المتحدة العالمي للتميز في المنظومة المستقبلية للمعلومات الجيومكانية "The Global Geospatial Ecosystem Center of Excellence" لتكون الرياض مقرًّا له، ولتصبح المملكة، بمشيئة الله، منارة للعالم في استشراف مستقبل إدارة المعلومات الجيومكانية بأساليب نوعية ومبتكرة.