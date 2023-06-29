رئيس "الأرصاد" يتابع تنفيذ المرحلة الثانية من الأعمال التشغيلية لموسم حج

وتابع الرئيس التنفيذي التقرير التفصيلي للظواهر الجوية التي أثرت على المشاعر والتنبيهات المعلنة في هذا الموسم، كما اطلع على سير العمل والتقارير المرسلة إلى الجهات المختصة للإسهام في تسهيل أعمالها لخدمة ضيوف الرحمن، والتي يقدمها المركز، مستخدمًا أبرز الإمكانيات والتجهيزات والبرامج الأرصادية الحديثة، والتي تمت الاستفادة منها في أعمال حج هذا العام، إضافة إلى الوقوف على كفاءة أعمال المراصد المأهولة والمحطات الأتوماتيكية المتنقلة بالمشاعر المقدسة وغرفة العمليات المتكاملة بمشعر منى، والتي تعمل على مدار الساعة لتحقيق أقصى درجات الدقة في توقعات المركز لخدمة الجهات المستفيدة وحجاج بيت الله الحرام.