رئيس "الأرصاد" يتابع تنفيذ المرحلة الثانية من الأعمال التشغيلية لموسم حج

وقف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، على أعمال المركز بالمشاعر المقدسة والمرحلة الثانية من الأعمال التشغيلية لموسم حج هذا العام 1444هـ.
واستعرض "غلام" مسار العمل والبرامج المستخدمة، وتعرف على أبرز الأعمال التشغيلية المنفذة حتى اليوم ومدى نجاح الخطط والتقنيات المستخدمة من المركز لهذا العام.
وتابع الرئيس التنفيذي التقرير التفصيلي للظواهر الجوية التي أثرت على المشاعر والتنبيهات المعلنة في هذا الموسم، كما اطلع على سير العمل والتقارير المرسلة إلى الجهات المختصة للإسهام في تسهيل أعمالها لخدمة ضيوف الرحمن، والتي يقدمها المركز، مستخدمًا أبرز الإمكانيات والتجهيزات والبرامج الأرصادية الحديثة، والتي تمت الاستفادة منها في أعمال حج هذا العام، إضافة إلى الوقوف على كفاءة أعمال المراصد المأهولة والمحطات الأتوماتيكية المتنقلة بالمشاعر المقدسة وغرفة العمليات المتكاملة بمشعر منى، والتي تعمل على مدار الساعة لتحقيق أقصى درجات الدقة في توقعات المركز لخدمة الجهات المستفيدة وحجاج بيت الله الحرام.
وتفقّد "غلام" أعمال برامج التوعية والإعلام وخدمات المركز الإعلامي المقدمة لوسائل الإعلام والأجهزة الحكومية والأهلية، والخدمات التثقيفية التي يقدمها المركز لحجاج بيت الله الحرام بلغات متعددة للمساهمة في تسهيل أعمال الجهات العاملة على تسيير حركتهم داخل المشاعر المقدسة.
وحثّ منسوبي المركز العاملين بالمشاعر المقدسة على بذل قصارى جهودهم والاستمرار في تحقيق النتائج المستهدفة ضمن خطة أعمال المركز في الموسم وخدمة ضيوف الرحمن.