بـ 700 مليون ريال.. "نيوم" تنشئ مجمعًا لمصانع الخرسانة لدعم البناء في "ذا لاين"

ويأتي افتتاح المجمّع، في الوقت الذي تتقدم فيه أعمال البناء في "ذا لاين" بوتيرة متسارعة، حيث تم صب القواعد الأساسية للبناء، وقد تم إنجاز صب نحو 1000 قاعدة من أصل أكثر من 30,000 قاعدة أساسات في المشروع حتى الآن، ومن المقرر أن يباشر المجمّع الجديد عملياته خلال الشهر المقبل، مدعومًا بأسطول من المعدّات والمركبات، ومن المتوقع أن يعمل بكامل طاقته الإنتاجية في عام 2025، وأن يوفر أكثر من 500 وظيفة محلية جديدة.