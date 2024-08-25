جهاز للكشف الطبي الرقمي.. باحثان بجامعة حائل يحصدان فضية معرض جنيف للاختراعات

حصل عضوا هيئة التدريس في جامعة حائل الدكتور نايف الشمري؛ والدكتور مشاري العازمي؛ على ميدالية فضية في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2024م، حيث تمكّن الباحثان من تطوير جهازٍ للكشف الطبي الرقمي المستخدَم لإجراء بعض الاختبارات الطبية بطريقة رقمية دقيقة.