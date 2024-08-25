جهاز للكشف الطبي الرقمي.. باحثان بجامعة حائل يحصدان فضية معرض جنيف للاختراعات

حصل عضوا هيئة التدريس في جامعة حائل الدكتور نايف الشمري؛ والدكتور مشاري العازمي؛ على ميدالية فضية في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2024م، حيث تمكّن الباحثان من تطوير جهازٍ للكشف الطبي الرقمي المستخدَم لإجراء بعض الاختبارات الطبية بطريقة رقمية دقيقة.
بدوره، أوضح عضو هيئة التدريس بكلية علوم وهندسة الحاسب بالجامعة الدكتور مشاري العازمي؛ أن الجهاز يقيس التحاليل بشكلٍ عام للمريض بسرعة ودقة ونتائج ذات جودة عالية وتكلفة قليلة جداً.
من جهته، أكّد عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة بالجامعة الدكتور نايف الشمري؛ أن الجهاز الطبي يستخدم للكشف عن الأمراض المعدية وللفحوصات المنزلية، ويعتمد على القراءة الرقمية.