تدشين برامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور والمصاحف في عدة دول

كما دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في نيجيريا، برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتفطير الصائمين في جمهورية بنين، وذلك بحضور عمدة بلدية ساكيتي أيدوهو نيسطار، وكبير الأئمة في مدينة يورتو نوفو رئيس الاتحاد الإسلامي في بنين سابقاً الشيخ حذيفة حمزة علي، والمشرف العام على دعاة الوزارة الدكتور ثاني عبدالحميد ألاحو، وعدد من الدعاة والأئمة والمسؤولين، وأكثر من 1000 شخص شاركوا في الإفطار الذي أقامته الملحقية.