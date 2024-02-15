مرتفعات جبل اللوز تشهد زخات ثلوج وأمطارًا ثلجية اليوم وغدًا

ويُتوقّع خلال الساعات القادمة استمرار تأثر قمم جبل اللوز في تبوك بفرص تساقط زخات من الثلوج والأمطار المُتجمدة بين الحين والآخر، قد تتسبّب بحدوث تراكمات في بعض المناطق، على أن تستمرّ الفرصة حتى مساء الغد.