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مرتفعات جبل اللوز تشهد زخات ثلوج وأمطارًا ثلجية اليوم وغدًا
تسرب رياح شديدة البرودة على الأجزاء الشمالية الغربية
رصدت آخرُ صور الأقمار الاصطناعية تأثُّرَ الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة، وتحديدًا منطقة تبوك، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تتزامن مع تسرّب رياح شديدة البرودة باتجاه المنطقة، تعمل على خفض درجات الحرارة لمستويات مُتدنّية تقترب من 3 درجات مئوية.
وبحسب ما نقله موقع "طقس العرب" عن هواة الطقس المُتواجدين في الميدان: تُسجل مرتفعاتُ جبل اللوز في هذه الأثناء تساقط زخات من الثلوج والأمطار الثلجية والمتجمدة.
ويُتوقّع خلال الساعات القادمة استمرار تأثر قمم جبل اللوز في تبوك بفرص تساقط زخات من الثلوج والأمطار المُتجمدة بين الحين والآخر، قد تتسبّب بحدوث تراكمات في بعض المناطق، على أن تستمرّ الفرصة حتى مساء الغد.