بوصفها أول محمية في السعودية.. اعتماد محمية الملك سلمان موقعًا رئيسيًّا للتنوع البيولوجي

تُوِّجت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بتقييمها بوصفها أول محمية في السعودية يتم اعتمادها موقعًا رئيسيًّا للتنوع البيولوجي KBA وفقًا للمعايير العالمية.
وتفصيلاً، قالت الهيئة في مقطع فيديو، نشرته عبر حسابها في منصة X: "انطلاقًا من مستهدفات رؤية السعودية 2030 في حماية المناطق البرية، وتنمية البيئة واستدامتها، واستكمالاً لجهود الهيئة، وتحقيق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية؛ فإنه تم تتويج محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، بوصفها أول محمية في السعودية، بإعلان اعتمادها موقعًا رئيسيًّا للتنوع البيولوجي KBA".
وأوضحت أن الاعتماد يستوفي ثلاثة معايير عالمية لأنواع الطيور المهددة بالانقراض، والتجمعات الديموغرافية لها. مشيرة إلى أن أنواع الطيور المهددة بالانقراض شملت 4 أنواع، هي: عقاب السهول، والنسر الآذون المهدد بالانقراض، والزقزاق الاجتماعي المهدد بالانقراض بشكل حرج، إضافة إلى الصقر الحوام.
وأكدت الهيئة أن محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تعد موقعًا استراتيجيًّا ذا أهمية كبيرة للعديد من أنواع الطيور، وموطنًا فريدًا للتوازن البيئي، والتنوع البيولوجي. وبفضل الحماية والاهتمام، والطبيعة الفريدة؛ أصبحت محمية الملك سلمان موقعًا رئيسيًّا للتنوع البيولوجي.