بوصفها أول محمية في السعودية.. اعتماد محمية الملك سلمان موقعًا رئيسيًّا للتنوع البيولوجي

وتفصيلاً، قالت الهيئة في مقطع فيديو، نشرته عبر حسابها في منصة X: "انطلاقًا من مستهدفات رؤية السعودية 2030 في حماية المناطق البرية، وتنمية البيئة واستدامتها، واستكمالاً لجهود الهيئة، وتحقيق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية؛ فإنه تم تتويج محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، بوصفها أول محمية في السعودية، بإعلان اعتمادها موقعًا رئيسيًّا للتنوع البيولوجي KBA".