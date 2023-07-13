"الاتصالات" تُطلق حملة "صد المتصيد" للتوعية من الرسائل والمكالمات والروابط الاحتيالية

أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية حملة "صد المتصيد" للتوعية من الرسائل والمكالمات والروابط الاحتيالية، في نسختها الثانية، والتي يمكن أن تعرض بيانات المستخدمين للخطر والسرقة من قبل أشخاص مجهولين.
وأوضحت الهيئة أن هذه الحملة تستهدف رفع الوعي بأنواع التواصل الاحتيالي، وتحفيز الأفراد على عدم مشاركة بياناتهم الحسّاسة، والتبليغ على أي مكالمة أو رسالة نصية احتيالية، أو عن أي موقع مزيّف ومجهول، وعدم الوقوع ضحية لأساليب المحتالين، وفهم طرقهم المتجدّدة وكيفية التصدّي لها والتبليغ عنها، مشيرة إلى أن المتصيّد يستغلّ قلّة تركيز المستخدم وثقته الزائدة للوصول إلى أهدافه التي يجب التصدي لها.
وكشفت الهيئة من خلال الحملة عن أنواع الاحتيال المستخدمة، والتي يعدّ من أبرزها المكالمات الهاتفية، والرسائل النصية، بجانب الروابط المشبوهة؛ حيث دعت إلى التبليغ عن المكالمات والرسائل النصية عبر إرسال رسالة إلى الرقم 330330، فيما خصّصت للتبليغ عن الروابط المشبوهة موقع "ترشيح السعودية" عبر الرابط .
وتأتي هذه الحملة في إطار تنفيذ الهيئة لدورها في حماية المستخدمين في القطاع للإسهام في خلق بيئة اتصالات وإنترنت أكثر أمانًا للمستخدمين، عبر منع الوصول للمواقع المخالفة للأنظمة في المملكة؛ مما سيسهم بشكل كبير في الحدّ من عمليات الاحتيال التي يستغلها المتصيدون عبر الإنترنت.