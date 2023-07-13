"الاتصالات" تُطلق حملة "صد المتصيد" للتوعية من الرسائل والمكالمات والروابط الاحتيالية

وأوضحت الهيئة أن هذه الحملة تستهدف رفع الوعي بأنواع التواصل الاحتيالي، وتحفيز الأفراد على عدم مشاركة بياناتهم الحسّاسة، والتبليغ على أي مكالمة أو رسالة نصية احتيالية، أو عن أي موقع مزيّف ومجهول، وعدم الوقوع ضحية لأساليب المحتالين، وفهم طرقهم المتجدّدة وكيفية التصدّي لها والتبليغ عنها، مشيرة إلى أن المتصيّد يستغلّ قلّة تركيز المستخدم وثقته الزائدة للوصول إلى أهدافه التي يجب التصدي لها.