بـ 103 ملايين دولار.. الصندوق السعودي للتنمية يبدأ نشاطه في نيكاراغوا

الجدير بالذكر أن الصندوق السعودي للتنمية بدأ نشاطه منذ عام 1975م للإسهام في إيجاد الفرص الإنمائية المتنوعة، نحو تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي في الدول النامية، إذ قدّم الصندوق على مدى 49 عامًا التمويل لأكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي بقيمة إجمالية تُقدَّر بـ 20 مليار دولار في أكثر من 100 دولة نامية، وشملت تلك المشروعات مختلف القطاعات التنموية والحيوية التي تلامس المجتمعات بشكل مباشر.