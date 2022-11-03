بالفيديو.. السفير الأسترالي بالمملكة: لهذه الأسباب تفوق مزادات الإبل بالسعودية مثيلاتها في أستراليا والعالم

وأضاف يقول: "أدرك مدى شغفكم في العناية بالإبل ومدى قربها لقلوب العرب، أما الأسعار فإنني أعرف أن بائعي الإبل يرغبون في الحصول على أعلى سعر ممكن، لكن أي مزارع في أستراليا سيكون مسرورًا جدًا بأن يبيع بمثل هذه الأسعار، وبالنسبة لمتحف العقيلات فإن رؤية هذا التاريخ الذي يدعو إلى الفخر لهؤلاء التجار السعوديون يعد أمرًا مميز للغاية وأرى أنه عليكم الفخر بهذا المهرجان الذي يعكس المال الموروث العربي جيدًا". وختم يقول: الآن أدركت السبب الذي جعل أمير المنطقة فخورًا جدًا به."