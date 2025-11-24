باحث سعودي يُحذّر من كائنات دخيلة تهدد البيئة البحرية في بحث دولي متقدم

توسّع اهتمام عمر بأعماق البحر ليطرق بابًا جديدًا في بحثه قد يضر بحياة الكائنات البحرية، وهو "حطام السفن". ولأن السعودية أقرت اتفاقيتي "نيروبي" و"يونسكو"، تناول عمر بدافع وطني آليات تقدير آثار الحطام على البيئة البحرية وسبل التعامل معه بوصفه مسؤولية بيئية واقتصادية تستلزم المعالجة والتأمين. كما بحث في سبل المطالبة بالتعويضات عن الحوادث البيئية البحرية، بالتنسيق مع المحققين البيئيين البحريين، وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية، لترسيخ التزام المملكة بمسؤولياتها تجاه حماية البيئة البحرية.