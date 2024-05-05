جموع المصلين تتوافد على جامع الإمام تركي للصلاة على الأمير بدر بن عبدالمحسن

يتواصل توافد المصلين إلى جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض للصلاة على الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن.
وكان قد صدر عن الديوان الملكي أمس بياناً قال فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود خارج المملكة، وسيصلى عليه -إن شاء الله- يوم غد الأحد الموافق 1445/10/26، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وأُعلن أمس السبت عن وفاة الأمير والشاعر بدر بن عبدالمحسن عن عمرٍ ناهز الـ 75 عاماً.
والأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود (وُلد في الرياض 2 أبريل 1949م/ 4 جمادى الآخرة 1368هـ - 4 مايو 2024م/ 25 شوال 1445هـ) عُرف على الساحة السعودية والعربية بأنه أحد أبرز روّاد الحداثة الشعرية في الجزيرة العربية، له مجهوداتٌ كبيرة في وضع نصوص أدبية ذات مستوى راقٍ؛ تجمع بين الغزل والفخر والرثاء والواقع الاجتماعي والسياسي للمملكة والعالم العربي.
وكرَّمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمنحه وشاح الملك عبدالعزيز عام 2019.