محافظ "منشآت": ميزانية 2023 تبرز مدى النمو المتسارع للاقتصاد السعودي

رفع محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" سامي بن إبراهيم الحسيني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 – 1444هـ (2023م)، مؤكداً أن أرقام الميزانية تعكس متانة ومرونة الاقتصاد السعودي ونموه المتسارع.
وقال الحسيني: حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت اهتماماً خاصاً بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف تمكينها ودعمها؛ لما لها من أثرٍ كبير على الاقتصاد المحلي؛ حيث أسفر هذا الدعم إلى وصول عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 992 ألف منشأة، التي أسهمت في توظيف ما يزيد على 5.8 ملايين شخص، كما نمت حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المشتريات الحكومية بشكل ملحوظ لأكثر من 26%.
وأضاف: أرقام الميزانية وما حققته من نمو بنسبة 8.5% تأكيد على نجاح السياسة الفاعلة للقيادة في تجاوز كل الأزمات والتعافي منها خلال فترة وجيزة، مع استمرار مسيرة دعم المشروعات التنموية.
وشدد على أن المملكة شهدت العديد من الإصلاحات الجوهرية في البيئة الاستثمارية، التي جاءت وفق رؤيتها الطموحة 2030، الأمر الذي انعكس على بيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشهد تحولاً تنموياً كبيراً.