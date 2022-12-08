محافظ "منشآت": ميزانية 2023 تبرز مدى النمو المتسارع للاقتصاد السعودي

وقال الحسيني: حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت اهتماماً خاصاً بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف تمكينها ودعمها؛ لما لها من أثرٍ كبير على الاقتصاد المحلي؛ حيث أسفر هذا الدعم إلى وصول عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 992 ألف منشأة، التي أسهمت في توظيف ما يزيد على 5.8 ملايين شخص، كما نمت حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المشتريات الحكومية بشكل ملحوظ لأكثر من 26%.