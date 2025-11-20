شركة قيمة المالية توقع اتفاقية اتفاقية التمويل بقيمة نصف مليار مع بنك ساب لدعم تطوير البنية التحتية لمدينة برايم الصناعية جنوب الرياض – الحائر

وقّعت شركة قيمة المالية اتفاقية تمويل مع بنك ساب الأول، بهدف تمويل أعمال تطوير البنية التحتية لمدينة برايم الصناعية جنوب الرياض – الحاير، في خطوة تُعد من الركائز الأساسية لانطلاق الأعمال التنفيذية للمشروع وفق منهجية تطوير حديثة ومتسارعة.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير قاعدة تمويلية قوية تُسهم في تسريع تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال التطوير، بما يشمل شبكات الطرق والمياه والكهرباء وتصريف الأمطار والمرافق الخدمية والتشغيلية، تحت معايير تخطيط وبناء حديثة تضمن جاهزية تشغيلية عالية عند بدء المستثمرين أعمالهم.
ويأتي هذا التمويل لدعم أعمال البنية التحتية للمدينة التي جرى اعتماد مخططها العام مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” في اليوم الأول من فعاليات معرض سيتي سكيب 2025، ضمن شراكة تنظيمية أساسية أرست قاعدة المشروع وأتاحت الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
ويمضي مشروع مدينة برايم الصناعية ضمن مسار تطويري تبنّته الشركة منذ اعتماد المخطط وفق كود البناء الحديث بالتعاون مع “مدن”، حيث تعمل برايم على تحويل المخطط إلى أعمال تنفيذية مكتملة بدعم من أدوات تمويلية وشراكات استراتيجية.
وتأتي هذه الاتفاقية عقب اتفاقيتين سابقتين أبرمتهما برايم العقارية خلال سيتي سكيب 2025؛ الأولى لاعتماد المخطط التنظيمي مع “مدن”، والثانية لإطلاق صناديق عقارية بقيمة 4 مليارات ريال مع شركة قيمة المالية، الأمر الذي يرسّخ مسارًا مترابطًا يجمع بين التخطيط والتمويل والتنفيذ، ويعزّز قدرة الشركة على تقديم نموذج تطوير متكامل لمدينة صناعية واعدة جنوب العاصمة.