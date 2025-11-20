شركة قيمة المالية توقع اتفاقية اتفاقية التمويل بقيمة نصف مليار مع بنك ساب لدعم تطوير البنية التحتية لمدينة برايم الصناعية جنوب الرياض – الحائر

ويأتي هذا التمويل لدعم أعمال البنية التحتية للمدينة التي جرى اعتماد مخططها العام مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” في اليوم الأول من فعاليات معرض سيتي سكيب 2025، ضمن شراكة تنظيمية أساسية أرست قاعدة المشروع وأتاحت الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.