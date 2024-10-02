"تعليم ظهران الجنوب" تحتفل باليوم الوطني الرابع والتسعين

احتفلت إدارة تعليم محافظة ظهران الجنوب، باليوم الوطني السعودي الرابع والتسعين، تحت شعار "نحلم ونحقق"، بمجمع مدارس سعد بن أبي وقاص، برعاية المحافظ، وبحضور عددٍ من مديري ورؤساء القطاعات الحكومية ووجهاء المجتمع.
وكان في استقبال الضيوف، مدير تعليم ظهران الجنوب طارق بن علي آل فرحان، وقائد مجمع مدارس سعد بن أبي وقاص محمد صالح آل زاهر.
وأجرى المحافظ، وضيوف الحفل، جولة في المعرض المعد لهذه الاحتفال الذي بدأ بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة التعليم بمناسبة اليوم الوطني قدمها مدير التعليم بظهران الجنوب طارق آل فرحان، عبر فيها عن هذه المناسبه العظيمة، تلاها قصيدة شعرية للدكتور مرعي الوادعي، ثم قصيدة نبطية للشاعر الطالب محمد مجثل الوادعي.
كما تخلل فقرات الحفل عدد من الأنشطة المعدة لتلك المناسبة مثل أوبريت "نحلم ونحقق" والزامل، إلى جانب أنشطة أخرى أعدت لهذا اليوم الغالي على كل مواطن سعودي.
وفي نهاية الحفل، شكر المحافظ "آل سراح"، مدير التعليم طارق آل فرحان، ومدير مجمع مدارس عمر بن أبي وقاص، محمد آل زاهر بظهران الجنوب على هذا الحفل والتنظيم الرائع.