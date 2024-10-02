"تعليم ظهران الجنوب" تحتفل باليوم الوطني الرابع والتسعين

وأجرى المحافظ، وضيوف الحفل، جولة في المعرض المعد لهذه الاحتفال الذي بدأ بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة التعليم بمناسبة اليوم الوطني قدمها مدير التعليم بظهران الجنوب طارق آل فرحان، عبر فيها عن هذه المناسبه العظيمة، تلاها قصيدة شعرية للدكتور مرعي الوادعي، ثم قصيدة نبطية للشاعر الطالب محمد مجثل الوادعي.