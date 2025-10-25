"الأراضي البيضاء": 5 أيام متبقية قبل انتهاء المهلة النظامية للتسجيل في الرياض

دعت منصة الأراضي البيضاء الملاك إلى الإسراع بتسجيل أراضيهم في مدينة الرياض قبل انتهاء المهلة النظامية المحددة، والتي تبقى على انتهائها خمسة أيام فقط، محذّرة من أن التأخر في التسجيل قد يترتب عليه مخالفة تصل إلى 100% من قيمة الرسوم.