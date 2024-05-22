منفذ جديدة عرعر البري.. منظومة خدمات رقمية لتسهيل إجراءات الحجاج العراقيين

وجُهز "منفذ جديدة عرعر" مؤخرًا بصالة المسافرين، التي تم تطويرها على مساحة 9000 متر مربع، وبطاقة استيعابية تتجاوز 20 ألف مسافر، وأكثر من 400 حافلة يوميًا، حيث خصص 68 كاونترًا للجوازات، إضافة إلى 6 مناطق مخصصة لإجراء عمليات الكشف والمعاينة.