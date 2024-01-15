"مركز زراعة الأعضاء" يطلق منصة "أثر" الإلكترونية.. كقاعدة بيانات موحدة

أطلق المركز السعودي لزراعة الأعضاء منصة أثر الإلكترونية، التي تعد قاعدة بيانات موحّدة لحوكمة إجراءات التبرع وزراعة الأعضاء بالمملكة، حيث يتم من خلالها رقمنة إجراءات التبرع وسلسلة إمداد الأعضاء، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في عملية مطابقة الأنسجة بين المتبرع والمتلقي المحتمل، وحساب مؤشرات الأداء لرحلة التبرع وزراعة الأعضاء، إضافة إلى إتاحة إمكانية ومرونة الربط الالكتروني، والتكامل مع أنظمة المعلوماتية الصحية.