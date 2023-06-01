الأحد المقبل.. افتراضية لظهور أعراض مَرَضية وبائية للمواشي بمسلخ "المعيصم النموذجي" بمكة

تنفذ وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة الأحد المقبل من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا، تجربة افتراضية لظهور أعراض مرضية وبائية للمواشي بمسلخ المعيصم النموذجي بالعاصمة المقدسة بمنطقة مكة المكرمة، بمشاركة عدة جهات؛ استعدادًا لموسم الحج المقبل.
وتأتي هذه التجربة بهدف رفع مستوى أداء الجهات المعنية لمواجهة حالات الطوارئ وتعزيز وتنسيق الجهود لتنفيذ التدابير؛ لمواجهة أي مرض وبائي للأضاحي، والعمل على اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية الحجاج والمواطنين والمقيمين، مما ينتج عنها من أمراض ومتغيرات حين وقوعها.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف أن الجهات المشاركة في التجربة هي الإدارات المعنية في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، بالإضافة إلى المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة، ومديرية شرطة مكة المكرمة (الشرطة - المرور - الدوريات الأمنية)، وأمانة العاصمة المقدسة، ومديرية الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة، موضحًا أن لكل جهة مهام خاصة بها.
وبيّن "الخليف" أن هذه التجارب الافتراضية تعكس الاستعدادات على أرض الواقع والتعامل مع المخاطر عند حدوثها، والتي ترفع من مستوى جاهزية الوزارة والجهات الحكومية الأخرى، مؤكدًا أن الوزارة استعدّت لموسم الحج منذ نهاية الموسم الماضي، حتى وصلت إلى درجة عالية من الجاهزية.