الأحد المقبل.. افتراضية لظهور أعراض مَرَضية وبائية للمواشي بمسلخ "المعيصم النموذجي" بمكة

وبيّن "الخليف" أن هذه التجارب الافتراضية تعكس الاستعدادات على أرض الواقع والتعامل مع المخاطر عند حدوثها، والتي ترفع من مستوى جاهزية الوزارة والجهات الحكومية الأخرى، مؤكدًا أن الوزارة استعدّت لموسم الحج منذ نهاية الموسم الماضي، حتى وصلت إلى درجة عالية من الجاهزية.