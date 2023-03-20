جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 نهاية مميزة لسباق راح أبعد

تجدر الإشارة أن شبكة stc وتقنياتها المحدثة تُمكن المستشعرات والمكونات الموجودة على متن سيارات الفورمولا 1 لتبث البيانات بين بعضها البعض عبر الشبكات المدمجة. كما تُمكن تشفير هذه البيانات وإرسالها إلى الفرق عبر تردد هوائي، بالإضافة الى تمكين السباق بشكل عام حيث تصل سرعة السيارات الى 200 ميل في الساعة مما يولد 1 غيغابايت من البيانات الخام في كل مرة تستخدم السيارات، المستشعرات المنتشرة عليها.