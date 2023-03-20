جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 نهاية مميزة لسباق راح أبعد

اختتمت منافسات جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 للعام 2023، بتتويج المكسيكي "سيرجيو بيريز" سائق فريق ريد بول بجائزة المركز الأول، بعد تصدره للسباق على حساب منافسه في الفريق الهولندي ماكس فريستابن والذي حل ثانياً، بينما جاء الإسباني فيرناندو ألونسو سائق أستون مارتين في المركز الثالث. وتوج الفائزين صاحب السمو الملكي وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بحضور ومشاركة الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد.
وقامت مجموعة stc الممكن الرقمي بدعم السباق بخدمتها الرقمية وشبكة الاتصال التي ساهمت في نجاح سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1، عبر توفير اتصال عالي السرعة من خلال شبكات الجيل الخامس لدعم كافة السائقين والفرق المشاركة.
كما قامت stc باستعراض احتفالية خاصة خلال يوم انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1، عبر إطلاق عرض موسيقي إبداعي بهذه المناسبة. قام فيه فريق أوركسترا سعودي بعزف نسخة السعودية من الموسيقى الشهيرة الخاصة بفورمولا 1 باستخدام آلات موسيقية بطريقة العزف السعودية في العرض الحي خلال يوم السباق بحضور عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات.
وتستمر المجموعة بتقديم إمكانيات تقنية حديثة لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1. وتزود stc حلبة سباق الفورمولا 1 بأفضل شبكة للجيل الخامس5G من حيث السرعة وسعة البيانات ونطاق التغطية ويأتي هذا الدعم ضمن شراكة stc الاستراتيجية مع جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 كداعم للمبادرات الملهمة والفعاليات العالمية التي تستضيفها المملكة في جميع المجالات.
تجدر الإشارة أن شبكة stc وتقنياتها المحدثة تُمكن المستشعرات والمكونات الموجودة على متن سيارات الفورمولا 1 لتبث البيانات بين بعضها البعض عبر الشبكات المدمجة. كما تُمكن تشفير هذه البيانات وإرسالها إلى الفرق عبر تردد هوائي، بالإضافة الى تمكين السباق بشكل عام حيث تصل سرعة السيارات الى 200 ميل في الساعة مما يولد 1 غيغابايت من البيانات الخام في كل مرة تستخدم السيارات، المستشعرات المنتشرة عليها.