فرص قيمتها 11 مليونًا.."صحي الطائف" يتوج بجائزة التطوع في "تجارب التحفيز"

حصد تجمع الطائف الصحي، جائزة مركز التطوع الصحي لمبادرة "رصد تجارب التحفيز والتكريم للتطوع الصحي" في مسار التجمعات الصحية؛ بعدما حقق المركز الفوز بين المتنافسين على الجائزة في هذا المسار.
وجرى تكريم التجمع في حفل منظومة التحفيز والتكريم للتطوع الصحي والذي أقيم أمس الخميس في مدينة الرياض.
وكانت الإدارة التنفيذية للتطوع الصحي في تجمع الطائف الصحي قد نجحت في تنفيذ العديد من المبادرات، وبلغ عدد فرصها التطوعية خلال التسعة أشهر الماضية من عام 2024 ما يزيد على 245 فرصة تطوعية، شارك فيها 4381 متطوعًا.
وزاد عدد الساعات التطوعية في هذه الفرص خلال العام الجاري على 181 ألف ساعة تطوعية فيما تجاوزت القيمة الاقتصادية للفرص 11 مليون ريال.