فرص قيمتها 11 مليونًا.."صحي الطائف" يتوج بجائزة التطوع في "تجارب التحفيز"

وكانت الإدارة التنفيذية للتطوع الصحي في تجمع الطائف الصحي قد نجحت في تنفيذ العديد من المبادرات، وبلغ عدد فرصها التطوعية خلال التسعة أشهر الماضية من عام 2024 ما يزيد على 245 فرصة تطوعية، شارك فيها 4381 متطوعًا.