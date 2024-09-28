تفاصيل مقتل رجل أعمال سعودي على يد حارس فيلته بالقاهرة

كشف الإعلامُ المصري عن تفاصيل الجريمة التي ذهب ضحيتها رجل أعمال سعودي، ووصلت إلى تقطيع جسد الضحية ووضعها في أكياس ودفنها.
وبحسب صحيفة "الأهرام": فإن رجل الأعمال عبدالله عليان الحربي لقي مصرعه على يد حارس الفيلا الخاصة به دون معرفة دوافع الجريمة حتى الآن.
وكانت بداية الواقعة عندما تلقّت الأجهزة الأمنية في القاهرة، الخميس الماضي، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة داخل فيلا في منطقة القاهرة الجديدة، وبناءً على البلاغ توجّهت قوة أمنية إلى مكان الحادث؛ حيث قامت بتمشيط الموقع والتحقيق في ملابسات الحادث.
وبعد الفحص الأولي تبيّن أن الجثة تعود لرجل أعمال سعودي، وأفادت التقارير الأولية بأن الضحية قد تعرض للاعتداء من قبل حارس الفيلا، الذي يشتبه بأنه منفذ الجريمة، ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الأسباب والدوافع وراء الجريمة حتى الآن، وما زالت التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث.
وقد استخدم الجاني سكاكين، وقطّع الجثة إلى أشلاء، واستولى على ذهب وساعات ثمينة، واستخدم بطاقة البنك، ثم قام بدفن الجثة.
يُشار إلى أنّ رجل الأعمال الضحية كان قدْ قام بإهداء الحارس هاتفًا جديدًا ومبلغًا ماليًّا كنوع من المكافأة.