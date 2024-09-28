تفاصيل مقتل رجل أعمال سعودي على يد حارس فيلته بالقاهرة

وبعد الفحص الأولي تبيّن أن الجثة تعود لرجل أعمال سعودي، وأفادت التقارير الأولية بأن الضحية قد تعرض للاعتداء من قبل حارس الفيلا، الذي يشتبه بأنه منفذ الجريمة، ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الأسباب والدوافع وراء الجريمة حتى الآن، وما زالت التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث.