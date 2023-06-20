نشر مدونة قرارات "الدعاوى الزكوية" الصادرة لعام 2022م

نشرت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، مدونة القرارات المتعلقة بالدعاوى الزكوية لعام 2022م، الصادرة من اللجان على موقعها الإلكتروني؛ ضمن إطار سعيها لتبني الكفاءة التشغيلية في أعمالها ومد جسور بناء الثقة والمصداقية مع شركاء الأعمال وعموم المتعاملين ولتعزيز التوعية والشفافية.
وتهدف المدونة إلى خدمة النزاعات الزكوية في إيضاح ما استقرت عليه اللجان من قرارات، والذي سينعكس على اختصار وقت أمد التقاضي بالنسبة للمتعاملين، وتخفيف الجهد على ناظر الدعوى، وتحقيق مبدأ الشفافية الذي تنتهجه الأمانة العامة؛ فضلًا عن إتاحة الجوانب التطبيقية للجهات المعنية بالبحث الشرعي والنظامي؛ لا سيما الجهات الأكاديمية والتدريبية والمهتمين من أصحاب العلاقة وغيرهم.
واحتوت المدونة على عدد من القرارات الصادرة خلال عام 2022م، وجرى تصنيفها إلى نوعين رئيسيين هما: الجانب الشكلي، والجانب الموضوعي.
وتدعو الأمانة العامة، المتعاملين معها، إلى التواصل عبر مركز الاتصال الموحد (8001220000) على مدار الأسبوع، وللتعرف على المزيد ومتابعة المستجدات عبر موقعها الرسمي (gstc.gov.sa) وحسابتها على منصات التواصل الاجتماعي Twitter، Linkedin (@_GSTC).