نشر مدونة قرارات "الدعاوى الزكوية" الصادرة لعام 2022م

وتهدف المدونة إلى خدمة النزاعات الزكوية في إيضاح ما استقرت عليه اللجان من قرارات، والذي سينعكس على اختصار وقت أمد التقاضي بالنسبة للمتعاملين، وتخفيف الجهد على ناظر الدعوى، وتحقيق مبدأ الشفافية الذي تنتهجه الأمانة العامة؛ فضلًا عن إتاحة الجوانب التطبيقية للجهات المعنية بالبحث الشرعي والنظامي؛ لا سيما الجهات الأكاديمية والتدريبية والمهتمين من أصحاب العلاقة وغيرهم.