"استطلاع" تعرض 7 مشروعات تتصل بالشؤون الاقتصادية والتنموية لأخذ المرئيات

من جهتها، طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروعين ينتهي الاستطلاع عليهما بتاريخ 30 يوليو 2022م، الأول "مشروع تعديلات على بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية"، ويسعى للسماح بترخيص مستودعات ضريبية إضافية، وتوضيح الإجراءات المتعلقة بالإفصاح الذاتي عن أي ضريبة لم يتم الإفصاح عنها بشكل صحيح من قبل المكلفين الملزمين بسداد الضريبة الانتقائية، أما المشروع الآخر فيهدف إلى تطبيق جميع الالتزامات الواردة ضمن تعليمات تسعير المعاملات على مكلفي الزكاة، وتوحيد المعاملة بين مكلفي نظام ضريبة الدخل ومكلفي الزكاة، وذلك من خلال "مشروع تعديل تعليمات تسعير المعاملات لتطبيقها على المكلفين الخاضعين للزكاة".