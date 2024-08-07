الدكتور نايف الحجرف يلقي الكلمة الرئيسية للحفل ويتسلم جائزة جودفيلو

وكان معالي الدكتور نايف فلاح الحجرف، الأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي (2020-2023) ووزير المالية لدولة الكويت ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (2017-2019)، قد ألقى كلمة رئيسية خلال الحفل أشار فيها إلى الجاذبية الاستثمارية المتزايدة التي تكتسبها دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تتيح لها استقطاب الاستثمارات العالمية المتميزة.

وبعد أن ألقى كلمته المتميزة، تسلّم معالي الدكتور نايف الحجرف جائزة (جودفيلو) تكريماً له عن مساهماته البارزة في تعزيز التعاون المالي الدولي ودوره القيادي في قطاع صناديق الثروة السيادية. وتُمنح هذه الجائزة المرموقة سنوياً للأفراد الذين يظهرون التزاماً استثنائياً بتطوير المفهوم والتعاون المالي على الصعيد العالمي.

وأشار السيد ألديرمان روبرت هيوز بيني، ممثل عمدة لندن، أن هذه الفعاليات توكد أهمية الاستثمار في رأس المال البشري لمستقبلنا. مشيراً إلى أن الهدف من حفل العشاء الخيري، الذي نُظم بالشراكة مع الصندوق الخيري لمديري الاستثمار، تمثل في جمع التبرعات لدعم المنح الدراسية للشباب من خلفيات متنوعة لإتاحة الفرصة لهم للدخول في مجال إدارة الاستثمار.