الدكتور نايف الحجرف يلقي الكلمة الرئيسية للحفل ويتسلم جائزة جودفيلو

استضاف معهد صناديق الثروة السيادية بالتعاون مع نقابة مديري الاستثمار مؤخراً حفل العشاء الخيري الافتتاحي في قاعة هابيرداشيرز في لندن، حيث شهد الحفل الذي أقيم ضمن فعاليات مؤتمر معهد صناديق الثروة السيادية حضور أكثر من 150 ضيفاً من روّاد القطاع المالي من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم مسؤولون حكوميون وشخصيات مرموقة.
وأعرب السيد لاكشمي نارايانان، رئيس معهد صناديق الثروة السيادية عن سعادته بحضور هذه الكوكبة المتميزة من كبار الضيوف لدعم القضية النبيلة التي أقيم من أجلها الحفل الخيري. وأضاف نارايانان أن الرؤى المتميزة التي يتمتع بها معالي الدكتور نايف فلاح الحجرف ونيله جائزة (جودفيلو) تعكس مستوى الخبرة والقيادة الرفيع الذي يتمتع به معاليه في مجالات الاستثمار والتمويل.
وكان معالي الدكتور نايف فلاح الحجرف، الأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي (2020-2023) ووزير المالية لدولة الكويت ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (2017-2019)، قد ألقى كلمة رئيسية خلال الحفل أشار فيها إلى الجاذبية الاستثمارية المتزايدة التي تكتسبها دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تتيح لها استقطاب الاستثمارات العالمية المتميزة.
وبعد أن ألقى كلمته المتميزة، تسلّم معالي الدكتور نايف الحجرف جائزة (جودفيلو) تكريماً له عن مساهماته البارزة في تعزيز التعاون المالي الدولي ودوره القيادي في قطاع صناديق الثروة السيادية. وتُمنح هذه الجائزة المرموقة سنوياً للأفراد الذين يظهرون التزاماً استثنائياً بتطوير المفهوم والتعاون المالي على الصعيد العالمي.
وأشار السيد ألديرمان روبرت هيوز بيني، ممثل عمدة لندن، أن هذه الفعاليات توكد أهمية الاستثمار في رأس المال البشري لمستقبلنا. مشيراً إلى أن الهدف من حفل العشاء الخيري، الذي نُظم بالشراكة مع الصندوق الخيري لمديري الاستثمار، تمثل في جمع التبرعات لدعم المنح الدراسية للشباب من خلفيات متنوعة لإتاحة الفرصة لهم للدخول في مجال إدارة الاستثمار.
وتمثل هذه الفعالية البارزة بداية شراكة استراتيجية بين كلٍّ من معهد صناديق الثروة السيادية ونقابة مديري الاستثمار والصندوق الخيري لمديري الاستثمار، والتي ترمي إلى تمهيد الطريق أمام الجيل القادم من القادة في مجال إدارة الاستثمار وتكريم الرواد الحاليين بجوائز مرموقة مثل جائزة (جودفيلو).