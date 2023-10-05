في يوم المعلم العالمي.. مدير مدرسة بمكة يهدي المعلمين وقفاً في "بركة القرآن"

قدّم مدير مدرسة الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز الثانوية بمكة المكرمة، شهادة إهداء فاجأ من خلالها الجميع، تحمل في طياتها وقفاً باسم كافة منسوبي المدرسة في "وقف بركة القرآن". في بادرة جميلة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم