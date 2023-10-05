في يوم المعلم العالمي.. مدير مدرسة بمكة يهدي المعلمين وقفاً في "بركة القرآن"

قدّم مدير مدرسة الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز الثانوية بمكة المكرمة، شهادة إهداء فاجأ من خلالها الجميع، تحمل في طياتها وقفاً باسم كافة منسوبي المدرسة في "وقف بركة القرآن". في بادرة جميلة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم
وكتب مدير المدرسة، خالد بن عبدالرحمن السلمي، قائلاً: "لم أجد لك هدية أجمل من خير يبقى لك في الدارين، لذا أهديك تبرعًا في وقف بركة القرآن".
من جهتهم عبر عدد من المعلمين عن شكرهم وتقديرهم وامتنانهم لمثل هذه الهدايا التي لامست مشاعرهم من خلال هذه الأوقاف الخيرية والمنتظرة في وقف بركة القرآن.