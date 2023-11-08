السعودية دعمت "413" مشروعًا إنمائيًّا في "46" دولة أفريقية بما يتجاوز "10.7" مليارات دولار

وللصندوق السعودي للتنمية سجلٌّ تاريخي حافل بالعطاءات التنموية تجاه الدول الأفريقية منذ قرابة "49" عامًا، الذي يُعدّ ذراع المملكة في التنمية الدولية، بالإضافة إلى الشراكات التنموية مع المنظمات الدولية؛ إذ أسهم الصندوق في تعزيز ركائز التنمية المستدامة في نطاقاتها المختلفة وأشكالها المتعددة في قارة أفريقيا؛ من خلال الدعم والتمويل لأكثر من "413" مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًّا بقيمة إجمالية تُقدَّر بأكثر من "10.7" مليارات دولار في "46" دولة أفريقية. وشملت تلك المشروعات مختلف القطاعات التنموية؛ منها الصحة، والتعليم، والنقل والمواصلات، والزراعة، والبنية التحتية، والموانئ، والطاقة، وغيرها؛ إذ عَمِل الصندوق على دعم الدول الأفريقية من خلال إيجاد فرص متنوعة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، نحو تحسين الظروف المعيشية، وتوفير فرص وظيفية لملايين البشر، والتمكين من مواكبة التطور في مجال المعرفة وبناء القدرات.